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Минобороны передали модернизированные Ил-76

ОАК передала Минобороны России модернизированные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М

Фото: Виталий Кузьмин

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны модернизированные военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК, передает ТАСС.

«Очередной серийный Ил-76МД-90А, произведенный в филиале ПАО "Ил" - Авиастар (входит в состав ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех), передан Минобороны России. Воздушное судно пополнит одну из авиационных частей Военно-транспортной авиации ВКС России. (...) Также ПАО "Ил" ведет работы по модернизации строевых самолетов Ил-76МД до облика Ил-76МД-М. После проведения комплекса работ заказчику передан очередной модернизированный Ил-76МД-М. Машина отправилась на одну из баз Военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизированный Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих и оснащен российскими системами и оборудованием, а также турбовентиляторными двигателями ПС-90А-76. Также самолет получил усиленное шасси и новое оборудование. Ил-76МД-М построили в рамках модернизации строевых Ил-76МД до уровня оборудования новых Ил-76МД-90А.

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В июне гендиректор компании «Навигатор» Сергей Бабуров рассказал, что Ил-76МД-90А ВКС России начали серийно получать новейшую систему предупреждения столкновения самолетов.

В апреле в ОАК сообщили, что завод «Авиастар-СП» передал Минобороны России тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, оснащенный российским оборудованием.

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Даниил Иринин
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