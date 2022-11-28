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12:04, 28 ноября 2022Из жизни

Мужчина убил назвавшего его лысым друга

Siasat: мужчина убил назвавшего его лысым друга детства

Фото: Shutterstock

Житель индийского города Хардой, штат Уттар-Прадеш, убил друга после того, как тот назвал его лысым на торжественном мероприятии. Об этом сообщает Siasat.

Друзья детства Аваниш Кумар и Сунил Кумар вместе приехали на праздник. За обедом Сунил назвал Авинаша лысым. Между друзьями завязалась перепалка.

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В ходе ссоры Аваниш столкнул Сунила с крыши здания, где проводилось торжество. Получившего серьезные травмы пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Авинаш попытался сбежать, однако местные жители поймали его и передали полиции. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Задержанный заявил полиции, что сбросил друга с крыши в состоянии аффекта и не имел намерения убивать его.

Сообщается, что Авинаш и Сунил часто проводили время вместе.

Ранее сообщалось, что разъяренная невеста в индийском городе Уннао, штат Уттар-Прадеш, отвергла жениха и отменила свадьбу после того, как в последний момент узнала, что ее жених лысый. Поначалу жениху удавалось скрывать лысину от невесты и ее родни, однако во время свадьбы он упал в обморок, и с него слетел парик.

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Алиса Дмитриева
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