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07:13, 28 ноября 2022Мир

Десятки человек пострадали при обрушении моста в Индии

India Today: более 20 человек пострадали при обрушении части пешеходного моста в Индии

Фото: Reuters

Более 20 человек пострадали при обрушении части пешеходного моста на железнодорожной станции в центральном индийском штате Махараштра. Об этом сообщает India Today.

По информации телеканала, обрушение конструкции на станции Балхаршах произошло поздно вечером в воскресенье. Пассажиры переходили с одной железнодорожной платформы на другую, когда балки под ними рухнули. Люди упали с моста на рельсы с высоты около 20 метров. Восемь человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Управление железных дорог штата объявило о компенсации пострадавшим. Тем, кто получил серьезные травмы, пообещали 100 тысяч индийских рупий (более 1,2 тысячи долларов). Тем, кто отделался легкими повреждениями, выплатят 50 тысяч индийских рупий (более 600 долларов).

Это второе обрушение моста в Индии за месяц. Предыдущая трагедия произошла в городе Морби, штат Гуджарат, на западе Индии. В результате обрушения сотни человек упали в реку Маччу. Спасателям удалось спасти 177 человек. Количество жертв достигло 141.

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Марина Совина
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