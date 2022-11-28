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20:02, 28 ноября 2022Наука и техника

Разработан новый способ лечения рака мозга с помощью игл

Разработан позволяющий лечить рак мозга химиотерапией метод

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Саскачевана (USask) разработали новый способ лечения рака мозга. Он подразумевает использование длинных игл и пущенного по ним электрического тока. Кроме того, метод делает возможным применение химиотерапии при этом виде онкологического заболевания. Результаты работы опубликованы в Journal of Biomechanical Engineering.

Новая технология включает в себя введение длинных игл через череп. Затем медики отправляют электрические импульсы в опухоль глиобластомы. В ходе испытаний 3D-модели клеток подвергали методам воздействия электричеством, называемым необратимой электропорацией (IRE, или нанонож) и высокочастотной необратимой электропорацией (H-FIRE). Манипуляции показали высокую эффективность уничтожения раковых клеток, при этом свели к минимуму риск для окружающих тканей и кровеносных сосудов.

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Также было замечено, что этот способ временно разрушает гематоэнцефалический барьер — мембрану, которая позволяет только небольшим молекулам проходить из крови в мозг, что препятствует попаданию многих лекарственных препаратов в опухоль. Инновационная технология открывает этот барьер, поэтому мозг лучше принимает альтернативное лечение, например химиотерапию или препараты, которые помогают усилить иммунный ответ.

Авторы подчеркивают, что теперь у пациентов с опухолями головного мозга может быть другой вариант местного лечения, который не требует вскрытия черепа, нагревания или облучения.

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Елена Апазиди
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