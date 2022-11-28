Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 28 ноября 2022Из жизни

Невеста надела белое платье и изменила жениху накануне свадьбы

Asia One: китаянка изменила жениху в свадебном платье накануне церемонии бракосочетания

Фото: Tiko Giorgadze / Unsplash

Женщина по фамилии Ву из китайского городского округа Чжанцзяцзе, провинция Хунань, изменила жениху накануне свадьбы, надев белое платье. Об этом сообщает Asia One.

За два дня до церемонии бракосочетания невеста переписывалась с мужчиной, с которым неоднократно занималась сексом в прошлом. Ву отправила ему фотографии в свадебном платье и сообщила свой новый домашний адрес. За день до свадьбы он предложил китаянке снова заняться сексом, и та согласилась.

Позже мужчина заявил, что не хочет использовать противозачаточные средства. «Предоставь это Богу. Посмотрим, чьим ребенком ты будешь беременна», — сказал он. Мужчина также захотел пригласить еще одного мужчину и попросил Ву надеть ее свадебное платье для встречи втроем.

На следующий день Ву вышла замуж, а ее любовник поделился скриншотами переписки в социальной сети. Именно тогда об измене узнал жених. После этого он забрал все подарки, сделанные на помолвку ее семье на сумму 200 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей). Тогда Ву разорвала отношения с женихом и покинула город.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Жених рассказал о произошедшем в социальной сети. По его словам, ему пришлось лечь в больницу из-за появившихся проблем со здоровьем. Его мать также была госпитализирована.

Множество пользователей осудили Ву и попытались утешить мужчину. «Тебе повезло, что ты вовремя узнал правду, иначе тебя бы всю жизнь обманывали», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Кейли Стед из Великобритании сыграла свадьбу, несмотря на то, что жених бросил ее у алтаря. Какое-то время Стед была в отчаянии, но в итоге решила не отменять торжество, так как хотела провести время с друзьями и родственниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о шагах России после введения потолка цен на нефть
Раскрыт смысл названия одной из столичных площадей
Пожар на судне в Охотском море потушен силами экипажа
Арестована племянница верховного лидера Ирана
Евросоюз изучит возможность переподключения российского банка к SWIFT
В России упал спрос на iPhone
Невеста надела белое платье и изменила жениху накануне свадьбы
Россиян предупредили о штрафе за определенный вид зимних шин
В Минобороны Норвегии заявили о сохранении связи с Москвой
ВСУ понесли большие потери под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.