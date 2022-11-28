Невеста надела белое платье и изменила жениху накануне свадьбы

Asia One: китаянка изменила жениху в свадебном платье накануне церемонии бракосочетания

Женщина по фамилии Ву из китайского городского округа Чжанцзяцзе, провинция Хунань, изменила жениху накануне свадьбы, надев белое платье. Об этом сообщает Asia One.

За два дня до церемонии бракосочетания невеста переписывалась с мужчиной, с которым неоднократно занималась сексом в прошлом. Ву отправила ему фотографии в свадебном платье и сообщила свой новый домашний адрес. За день до свадьбы он предложил китаянке снова заняться сексом, и та согласилась.

Позже мужчина заявил, что не хочет использовать противозачаточные средства. «Предоставь это Богу. Посмотрим, чьим ребенком ты будешь беременна», — сказал он. Мужчина также захотел пригласить еще одного мужчину и попросил Ву надеть ее свадебное платье для встречи втроем.

На следующий день Ву вышла замуж, а ее любовник поделился скриншотами переписки в социальной сети. Именно тогда об измене узнал жених. После этого он забрал все подарки, сделанные на помолвку ее семье на сумму 200 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей). Тогда Ву разорвала отношения с женихом и покинула город.

Жених рассказал о произошедшем в социальной сети. По его словам, ему пришлось лечь в больницу из-за появившихся проблем со здоровьем. Его мать также была госпитализирована.

Множество пользователей осудили Ву и попытались утешить мужчину. «Тебе повезло, что ты вовремя узнал правду, иначе тебя бы всю жизнь обманывали», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Кейли Стед из Великобритании сыграла свадьбу, несмотря на то, что жених бросил ее у алтаря. Какое-то время Стед была в отчаянии, но в итоге решила не отменять торжество, так как хотела провести время с друзьями и родственниками.

