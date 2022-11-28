Пентагон: США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности

США и Россия наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Представители ведомства отметили, что Вашингтон сохраняет ряд каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Москвой в ходе непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов, а также эскалации.

«Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение», — заявили в военном ведомстве.

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия и США совершают попытки диалога для восстановления регулярных инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.