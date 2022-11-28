Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 28 ноября 2022Мир

США и Россия наладили несколько каналов связи

Пентагон: США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности

Фото: Pixabay

США и Россия наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Представители ведомства отметили, что Вашингтон сохраняет ряд каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Москвой в ходе непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов, а также эскалации.

«Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение», — заявили в военном ведомстве.

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия и США совершают попытки диалога для восстановления регулярных инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
Молдавия экстренно закупила электроэнергию из-за дефицита
Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в чемпионате Кипра
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть
США и Россия наладили несколько каналов связи
В ООН рассказали о сложных временах для «ближневосточного квартета»
В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Раскрыты подробности об использовании линии связи России и США
Бывший замгенсека НАТО назвал условие для войны стран Запада с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.