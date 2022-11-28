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12:32, 28 ноября 2022Культура

Звезда «Короны» призвала использовать гендерно-нейтральные категории в наградах

Звезда «Короны» Коррин призвала использовать гендерно-нейтральные категории в наградах

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Сыгравшая принцессу Диану в четвертом сезоне сериала «Корона» актриса Эмма Коррин призвала использовать гендерно-нейтральные категории в наградах на различных премиях. Об этом сообщает Deadline.

«Я надеюсь на будущее, в котором это произойдет. Я не думаю, что категории на данный момент являются достаточно инклюзивными», — сообщила звезда сериала, выразив надежду на то, что спустя какое-то время небинарные люди смогут почувствовать себя «признанным и представленным» во время вручения наград.

Летом этого года Коррин попросила обращаться к ней, используя местоимение «они», а также заявила, что не относит себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру.

«Сейчас мне трудно оправдать в своей голове, что я небинарная и номинирована в женских категориях», — добавила звезда сериала «Корона».

Ранее ЛГБТ-писательница, изучавшая творчество Джоан Роулинг на протяжении трех месяцев, заявила об отсутствии в нем трансфобии.

В августе стало известно, что в Театре Шекспира «Глобус» покажут спектакль про национальную героиню Франции Жанну д'Арк в образе небинарной персоны.

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Анастасия Астахова
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