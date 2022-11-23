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17:38, 23 ноября 2022Культура

ЛГБТ-писательница заявила об отсутствии трансфобии у Джоан Роулинг

ЛГБТ-писательница изучила творчество Роулинг и заявила об отсутствии у нее трансфобии
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

ЛГБТ-писательница по имени Э. Дж. Розетта заявила об отсутствии трансфобии у автора серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Об этом сообщает DailyMail.

Активистка рассказала, что на протяжении трех месяцев изучала творчество и высказывания писательницы после поручения написать статью на тему «20 трансфобных цитат Джоан Роулинг», однако не нашла ни одного сообщения, которое могло бы содержать подобный контекст.

«Три месяца целенаправленных исследований, за которые я так и не смогла найти ни одной по-настоящему трансфобной цитаты Джоан Роулинг, которая выдержала бы проверку журналистской честностью. Жестокое обращение, которому подверглась писательница, непростительно. Каждую угрозу смерти, угрозу изнасилования и поток оскорблений она принимала с достоинством», — написала Розетта.

ЛГБТ-активистка назвала позорными обвинения в адрес Роулинг, а также подчеркнула, что общество «сжигает не ту ведьму».

Автора серии книг о волшебнике Гарри Поттере обвинили в трансфобии в 2020 году. Тогда Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

Ранее британский актер Рэйф Файнс назвал отвратительными обвинения в адрес писательницы.

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Анастасия Астахова
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