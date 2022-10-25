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14:26, 25 октября 2022Культура

Рэйф Файнс назвал отвратительными обвинения в адрес Джоан Роулинг

Актер Рэйф Файнс поддержал писательницу Джоан Роулинг после обвинений в трансфобии
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Британский актер Рэйф Файнс поддержал автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг после обвинений в трансфобии. Об этом сообщает The New York Times.

Артист назвал отвратительными и ужасными оскорбления в адрес писательницы. «Я могу понять, когда люди злятся на то, что она говорит о женщинах. Но она не какая-то ультраправая фашистка. Она просто женщина, которая говорит: "Я женщина, и я чувствую себя женщиной, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина"», — заявил Файнс.

Он напомнил, что Роулинг создала замечательные книги «о расширении прав и возможностей». Актер подчеркнул, что они учили детей становиться лучше и сильнее, ориентироваться на нравственность.

Роулинг вызвала волну критики после многочисленных высказываний о трансгендерах. Писательница в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

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Марина Погосян
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Рэйф Файнс назвал отвратительными обвинения в адрес Джоан Роулинг
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