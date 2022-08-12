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Театр Шекспира представит спектакль с небинарной Жанной д'Арк

Театр Шекспира «Глобус» в Лондоне представит спектакль с небинарной Жанной д'Арк
Режиссер Илинка Радулян

Режиссер Илинка Радулян. Кадр: Shakespeare's Globe Theatre

В Театре Шекспира «Глобус» покажут спектакль про национальную героиню Франции Жанну д'Арк в образе небинарной персоны. Об этом сообщает Daily Mail.

Премьера спектакля «Я, Жанна» в одном из старейших театров Англии состоится 25 августа. В анонсе мероприятия французская героиня упоминается с использованием местоимений «они» и «их». Главную роль исполнит актриса Изобель Том, режиссером-постановщиком выступила Ильинка Радулян. Пьесу написал Чарли Джозефин, который позиционирует себя как небинарную персону.

Некоторые представители ученого сообщества высказались против «искажения истории». Так, почетный профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фуреди заявил, что подобная интерпретация «не соответствует исторической реальности, это разграбление истории, чтобы легитимизировать то, что происходит здесь и сейчас (гендерное разнообразие — прим. «Ленты.ру»)».

По его словам, такое «переосмысление нарушает принцип историзма и представляет собой проецирование собственных фантазий». «Кто-то вроде Жанны д'Арк понятия не имел, что такое небинарность. Это попытка наделить [персонажа] такими характеристиками, которых в то время даже не существовало», — добавил Фуреди.

Автор пьесы Джозефин выразил надежду, что постановка откроет новые возможности для «сопереживания» героине. Художественный руководитель театра Мишель Терри убежден, что драматург Уильям Шекспир «одобрил бы» спектакль: «Шекспир не писал исторически достоверных пьес. Он использовал фигуры прошлого, чтобы задавать вопросы о современном мире. А "Глобус" — это место для воображения».

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Дениза Мацаева
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