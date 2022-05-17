В новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендер

В новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендерная актриса Ясмин Финни

В новых сезонах американского сериала «Доктор Кто» будет участвовать трансгендерная актриса. Об этом сообщает The Mirror.

Роль одной из главных героинь, повелительницы времени Роуз, сыграет 18-летняя трансгендерная актриса Ясмин Финни. Ранее девушка снималась в фильме «Трепет сердца» от Netflix.

Продюсер «Доктор Кто» Рассел Т. Дэвис сообщил, что новые серии проекта выйдут на экраны уже в 2023 году. Кинодеятель подчеркнул, что зрители обязательно узнают, как в сериале могла появится еще одна Роуз.

«Приветствовать Ясмин — это абсолютная радость. Мы все влюбились в нее», — сообщил Дэвис. Сама Финни поблагодарила продюсера, который позвал ее на съемки: «Это шоу нашло место в сердцах стольких людей, поэтому то, что легендарный Рассел увидел меня как транс-актрису, сделало не только мой год, но и мою жизнь».

Ранее в проект уже привлекались трансгендерные актрисы: Ребекка Рут и Бетани Блэк. Роль самого Доктора в этот раз исполнит актер Нкути Гатва, звезда сериала «Половое воспитание».

В мае компания Marvel Comics также представила трансгендерную супергероиню Эскападе.