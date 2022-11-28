Стюардесса забралась на тележку для еды в мини-юбке и восхитила подписчиков

Стюардесса в мини-юбке задрала ноги на багажную полку и восхитила подписчиков

Стюардесса забралась на тележку для еды в самолете и привела в восторг пользователей сети. Снимок публикует аккаунт @cabincrewonline, освещающий досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке бортпроводница сидит на тележке для еды в проходе между рядами кресел, задрав ноги на багажную полку. При этом сотрудница авиакомпании одета в фирменную униформу, состоящую из белой рубашки с коротким рукавом, красной мини-юбки и телесных колготок. Ее образ дополнен распущенными волосами и разноцветным шейным платком.

Подписчики сообщества оценили задумку стюардессы и оставили восхищенные комментарии под постом. «Вау! Вот это вид! Вы так сексуальны», «Просто невероятные ножки», «Очень аппетитно выглядите», «Восхитительно», «Обворожительные длинные ножки», «Хотелось бы оказаться рядом с вами», «Почему мне в самолете никогда не подавали закуски таким способом?» — писали они.

Ранее в ноябре бортпроводница, прославившаяся в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, показала подписчикам распространенную ошибку пассажиров при походе в туалет в самолете и удивила поклонников. На видео бортпроводница изображает «типичного» туриста, который пытается попасть в уборную, однако не понимает, каким способом ее открыть.