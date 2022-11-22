Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:40, 22 ноября 2022Путешествия

Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков

Стюардесса в TikTok пошутила над пассажирами, которые не могут открыть туалет в самолете

Фото: Jordan Tan / Shutterstock

Стюардесса, прославившаяся в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, показала подписчикам распространенную ошибку пассажиров при походе в туалет в самолете и восхитила поклонников. Ролик опубликован на ее странице в TikTok.

На видео бортпроводница изображает «типичного» туриста, который пытается попасть в уборную, однако не понимает, каким способом ее открыть. Сперва девушка подходит к члену экипажа и спрашивает, где находится туалет, а затем несколько минут безуспешно пытается попасть внутрь.

При этом второй участник шуточного ролика — мужчина в форме бортпроводника — все время произносит одну и ту же фразу «Just push» («Просто надавите на дверцу»). В конце видео стюардесса показывает, как правильно открыть уборную, толкнув дверцу внутрь. «Один день из жизни стюардессы», — подписала публикацию блогерша.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Ролик стал вирусным и набрал больше двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети посмеялись над ситуацией и признались, что сталкивались с такой проблемой. «Вроде я знаю, как это работает, но каждый раз, когда подхожу к туалету, не могу справиться с этой дверцей», «Помню, как я использовала туалет в самолете впервые. Один в один», — писали подписчики.

Ранее в августе пользователи Reddit, работающие в авиации, перечислили самые раздражающие привычки пассажиров самолета. Бортпроводники рассказали, что им не нравится неуважительное поведение путешественников, а также когда туристы ими командуют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
В Севастополе назвали цель атаки беспилотников
В Румынии отказались изучать историю страны без учета отношений с Россией
Сенатор ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Во Франции сообщили об истощении арсеналов западных стран из-за помощи Украине
В США обвинили Иран в использовании западных запчастей для беспилотников
Инженера выгнали с работы в жаркий день из-за топа с глубоким декольте
В Болгарии заявили о тяжелом положении в случае арбитража с «Газпромом»
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации
В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине
В США оценили российскую «Сатану»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.