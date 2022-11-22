Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков

Стюардесса в TikTok пошутила над пассажирами, которые не могут открыть туалет в самолете

Стюардесса, прославившаяся в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, показала подписчикам распространенную ошибку пассажиров при походе в туалет в самолете и восхитила поклонников. Ролик опубликован на ее странице в TikTok.

На видео бортпроводница изображает «типичного» туриста, который пытается попасть в уборную, однако не понимает, каким способом ее открыть. Сперва девушка подходит к члену экипажа и спрашивает, где находится туалет, а затем несколько минут безуспешно пытается попасть внутрь.

При этом второй участник шуточного ролика — мужчина в форме бортпроводника — все время произносит одну и ту же фразу «Just push» («Просто надавите на дверцу»). В конце видео стюардесса показывает, как правильно открыть уборную, толкнув дверцу внутрь. «Один день из жизни стюардессы», — подписала публикацию блогерша.

Ролик стал вирусным и набрал больше двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети посмеялись над ситуацией и признались, что сталкивались с такой проблемой. «Вроде я знаю, как это работает, но каждый раз, когда подхожу к туалету, не могу справиться с этой дверцей», «Помню, как я использовала туалет в самолете впервые. Один в один», — писали подписчики.

Ранее в августе пользователи Reddit, работающие в авиации, перечислили самые раздражающие привычки пассажиров самолета. Бортпроводники рассказали, что им не нравится неуважительное поведение путешественников, а также когда туристы ими командуют.