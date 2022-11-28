В России оценили переданные Украине ЗРК Crotale

Обозреватель ТАСС Карнозов усомнился в эффективности переданных Украине ЗРК Crotale

Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale. Военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов усомнился в эффективности комплекса против крылатых ракет.

«Собьет ли она [система Crotale] нашу крылатую ракету "Калибр" — есть большие сомнения, что она вообще способна это сделать», — сказал он, отметив, что неизвестно, какую именно модификацию ЗРК получил Киев.

Карнозов отметил, что Украина получает современное и устаревшее оружие иностранного производства. «Если это Crotale, который идет с производства, то это серьезная штука, нельзя преуменьшать его значения. А если это идет из старых армейских запасов, тогда ничего они с помощью этой системы сделать не смогут практически, она уже сильно устаревшая», — рассказал он.

Военный обозреватель подчеркнул, что поставленные Киеву комплексы противовоздушной обороны (ПВО) не объединены в единую систему управления. По его словам, на Украине используют советские автоматизированные системы управления средствами ПВО. «Это очень серьезно сказывается на боеспособности ПВО страны. В этом смысле Crotale практически ничего не даст», — добавил Карнозов.

Ранее в ноябре глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche сообщил, что Париж передал Украине ЗРК Crotale NG.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков предположил, что комплексы Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) и InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T) отправляют на Украину для испытаний западной противовоздушной и противоракетной систем обороны.