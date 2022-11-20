Франция передала ВСУ устаревшие зенитные комплексы

Министр обороны Франции Лекорню: Париж передал Украине два зенитных комплекса Crotale

Париж передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наземные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale NG. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

Сам Лекорню ранее заявлял о планах перевооружения 12 зенитных батарей с устаревших систем Crotale на более современные ЗРК Mamba. Предположительно, именно эти снятые с вооружения французской армии установки и были переданы на баланс ВСУ.

Радиус действия ЗРК Crotale составляет 12 километров, она может поражать цели на высоте 6 километров.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине 125 ЗРК и специальные средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Согласно предварительным данным, размер нового пакета военной помощи составит около 59,5 миллиона долларов. Помимо этого, Британия окажет гуманитарную помощь Украине в преддверии зимы.