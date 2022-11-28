Порноактриса рассказала об ультиматуме от бывшего мужа

Порноактриса Джиджи Диор заявила, что бывший муж заставил ее отказаться от карьеры модели

Американская порноактриса Джиджи Диор (Gigi Dior) раскрыла, что бывший муж заставил ее отказаться от карьеры модели, в связи с чем она лишилась источника заработка. О неудачном браке и о том, как она пришла к работе в секс-индустрии, женщина рассказала в интервью The US Sun.

До карьеры порнозвезды Диор работала моделью, снималась в печатной и видеорекламе, а также фотографиях для стоковых сервисов. Однако когда девушка вышла замуж, супруг поставил ей ряд ультиматумов, в том числе потребовал, чтобы она отказалась от карьеры модели. Диор согласилась. «У меня начали рождаться дети, и каждый раз, когда я заговаривала о возвращении к работе моделью, я снова беременела. Это был очень мрачный период в моей жизни», — заявила она.

Порноактриса указала, что в то время у нее не было источника заработка, так как она была занята воспитанием детей. По словам Диор, тогда она «фактически находилась в ловушке». Впоследствии она решила развестись с мужем, после чего была вынуждена в одиночку воспитывать детей. Порнозвезда призналась, что испытывала серьезную нехватку денег, а также сталкивалась с проблемами со здоровьем.

Во время пандемии COVID-19 женщина завела аккаунт на платформе OnlyFans и начала работать вебкам-моделью на популярном сервисе для взрослых. «Меня всегда завораживала тема сексуальности. Я хотела исследовать ее в себе, кроме того, мне нужны были деньги», — так Диор описала причины прихода в порноиндустрию. По мнению порноактрисы, после прихода в секс-индустрию ее будущее выглядит лучше, чем когда-либо.

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