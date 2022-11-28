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20:32, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала об ультиматуме от бывшего мужа

Порноактриса Джиджи Диор заявила, что бывший муж заставил ее отказаться от карьеры модели

Фото: @gigidiorsfw

Американская порноактриса Джиджи Диор (Gigi Dior) раскрыла, что бывший муж заставил ее отказаться от карьеры модели, в связи с чем она лишилась источника заработка. О неудачном браке и о том, как она пришла к работе в секс-индустрии, женщина рассказала в интервью The US Sun.

До карьеры порнозвезды Диор работала моделью, снималась в печатной и видеорекламе, а также фотографиях для стоковых сервисов. Однако когда девушка вышла замуж, супруг поставил ей ряд ультиматумов, в том числе потребовал, чтобы она отказалась от карьеры модели. Диор согласилась. «У меня начали рождаться дети, и каждый раз, когда я заговаривала о возвращении к работе моделью, я снова беременела. Это был очень мрачный период в моей жизни», — заявила она.

Порноактриса указала, что в то время у нее не было источника заработка, так как она была занята воспитанием детей. По словам Диор, тогда она «фактически находилась в ловушке». Впоследствии она решила развестись с мужем, после чего была вынуждена в одиночку воспитывать детей. Порнозвезда призналась, что испытывала серьезную нехватку денег, а также сталкивалась с проблемами со здоровьем.

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Олег Давыдов
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