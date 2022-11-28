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19:18, 28 ноября 2022Бывший СССР

Суд отказался возвращать Додона под домашний арест

Суд отклонил требование вернуть экс-президента Молдавии Додона под домашний арест

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Суд отклонил требование прокуроров вернуть экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

«Отклоняется как необоснованный запрос о применении меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в вердикте суда.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд запрос о возвращении Додона под домашний арест, из-под которого экс-президента выпустили 18 ноября.

По мнению Додона, власти страны оказывают давление на руководство Антикоррупционной прокуратуры.

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Алевтина Запольская
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