Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в давлении на прокуроров

Экс-президент Молдавии Додон: власти давят на руководство прокуратуры

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в Telegram обвинил власти страны в давлении на руководство Антикоррупционной прокуратуры.

«Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство Антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет арбитражного и срочного приговора», — написал он.

Додон отметил, что руководство прокуратуры не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты (ВСП), которая освободила его из-под домашнего ареста. По этой причине власти пытаются оспорить данное решение. «И это несмотря на то, что в данном случае законом подобная процедура для прокурора не предусмотрена, о чем знают даже студенты юридических факультетов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Додона вызвали в суд — политика хотят вернуть под домашний арест.

18 ноября коллегия ВСП Молдавии приняла решение заменить домашний арест Додона на судебный надзор. Бывшему главе государства запретили покидать страну в течение двух месяцев.

