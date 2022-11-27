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20:01, 27 ноября 2022Бывший СССР

Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в давлении на прокуроров

Экс-президент Молдавии Додон: власти давят на руководство прокуратуры

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в Telegram обвинил власти страны в давлении на руководство Антикоррупционной прокуратуры.

«Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство Антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет арбитражного и срочного приговора», — написал он.

Додон отметил, что руководство прокуратуры не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты (ВСП), которая освободила его из-под домашнего ареста. По этой причине власти пытаются оспорить данное решение. «И это несмотря на то, что в данном случае законом подобная процедура для прокурора не предусмотрена, о чем знают даже студенты юридических факультетов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Додона вызвали в суд — политика хотят вернуть под домашний арест.

18 ноября коллегия ВСП Молдавии приняла решение заменить домашний арест Додона на судебный надзор. Бывшему главе государства запретили покидать страну в течение двух месяцев.

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Варвара Кошечкина
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