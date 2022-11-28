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21:12, 28 ноября 2022Мир

В ООН обеспокоились ситуацией с переговорами между Россией и США по разоружению

Дюжаррик: ООН обеспокоена ситуацией с переговорами между РФ и США по ДСНВ
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Фото: Lev Radin/ Globallookpress.com

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций обеспокоена ситуацией с переговорами между Россией и США по разоружению. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал сообщения о переносе переговоров между Москвой и Вашингтоном по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы выражаем обеспокоенность общим направлением движения переговоров о разоружении в последнее время. Оно идет в противоположном направлении, чем хотелось бы», — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее 28 ноября МИД РФ сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США переносится на более поздний срок. Сессия комиссии по ядерному разоружению, запланированная на 29 ноября — 6 декабря в Каире, в указанные даты не состоится.

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Марина Совина
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