Эндокринолог Наталия Кирдянкина предупредила, что жареный бекон вредит здоровью сердца

Жареный бекон, сладкая газировка, кондитерские изделия вредят здоровью сердца, а также наносят и другой урон организму, предупредила эндокринолог центра здоровья Verba Mayr Наталия Кирдянкина. В беседе с «Лентой.ру» врач призвала отказаться от некоторых популярных продуктов.

Кирдянкина отметила, что нужно максимально убрать из меню пищу, богатую конечными продуктами гликирования (КПГ).

Конечные продукты гликирования накапливаются в костях, хрящах, мышцах, сухожилиях, связках и нервах, где они негативно влияют на биомеханические свойства тканей Наталия Кирдянкина эндокринолог

Считается, что КПГ играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений. Из-за них сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к нарушению работы органа, предупредила эндокринолог. Также конечные продукты гликирования могут увеличить риск развития диабета, ревматоидного артрита, атеросклероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза, катаракты, перечислила врач.

«Поджаренная коричнево-черная корочка как раз и представляет собрание конечных продуктов гликирования, образовавшееся из-за термической обработки при высоких температурах, — рассказала эндокринолог. — Рекордсменом по количеству образованных КПГ считается поджаренный бекон».

Кроме этого, по словам Кирдянкиной, употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы — кондитерских изделий и сладких газированных напитков, — также способствует гликированию белков.

Своеобразным антидотом к КПГ являются черная редька, редис, белокочанная, брюссельская и цветная капуста, брокколи. Содержащийся в них сульфорафан снижает токсическое действие на ткани и клетки, успокоила врач. А розмариновая кислота, содержащаяся непосредственно в розмарине, а также мяте и мелиссе, замедляет скорость гликирования белков.

«Чтобы минимизировать воздействие вредных продуктов на организм, можно просто изменить способ приготовления и обработки продуктов на более безопасный. Следует избегать жарки, особенно во фритюре», — подвела итог собеседница «Ленты.ру».

Ранее эндокринолог Наталия Кирдянкина предупредила об опасности жира в области живота. Она пояснила, что висцеральный жир провоцирует болезни сердца и гипертонию.