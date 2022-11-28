Оставшиеся без тепла в мороз жители Сибири рассказали о температуре в домах

Жительница Новосибирска Анастасия сообщила о наледи на окнах из-за аварии на теплотрассе

Температура в домах жителей Дзержинского района Новосибирска стремительно падает в результате коммунальной аварии. Сейчас в городе минус 25 градусов. Без отопления остались около 14 тысяч жителей в 93 домах. О температуре в квартирах «Ленте.ру» рассказала оставшаяся без тепла в мороз жительница Новосибирска Анастасия.

«Вечером в домовом чате соседи написали, что батареи остывают. Проверила — и правда, в обеих комнатах чуть теплые. Последние три-четыре дня дома было прохладнее чем обычно, связывали с морозами, думали, может, резинки на окнах менять нужно.

Сейчас работают два обогревателя, у нас двое детей, одному девять лет, другому девять месяцев. В квартире температура 21 градус, но у нас на окнах лед все равно Анастасия жительница Новосибирска

По ее словам, окончание ремонтных работ намечено на 10 утра вторника, 29 ноября. Также жителям посоветовали набрать воды. В близлежащей школе отменены занятия.

Другая жительница пострадавшего района также отмечает, что в последние дни в доме было холоднее, чем обычно.

****** [Кошмар] полный! Дети ложатся спать одетые! Два дня сообщали о проблемах! жительница Новосибирска

«Сколько у нас [сейчас] градусов в квартире, я не подскажу, потому что у нас нет термометра. У меня двое детей, которым три и пять лет, они легли спать в теплых пижамах и кофтах. Мы с мужем выдерживаем пока просто в теплых пижамах. Насколько ниже опустится температура, мы просто не представляем. Ситуация адовая, это не смешно в такой мороз», — возмутилась она.

Еще одна жительница города Ольга отметила, что комнатная температура снизилась уже очень сильно.

Мы живем в общежитии, в комнате уже десять градусов. В нашем доме отопление отключили около 20.10. Пока [согреваемся] только теплой одеждой. Обогревателей не имеем, так как всегда было тепло, и за 20 лет зимой такого у нас не было Ольга жительница Новосибирска

О происшествии мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал в своем Telegram-канале.

«В Дзержинском районе произошла серьезная коммунальная авария. Прорвана теплотрасса на пересечении улиц Королева и Промышленной. Перекрыли магистраль 800 мм под улицей Промышленная для ликвидации аварии. Сейчас идет откачка воды из камеры, чтобы добраться до переключений и минимизировать количество отключенных от теплоснабжения домов», — говорится в публикации градоначальника. Он отметил, что находится на месте ЧП и руководит штабом по ликвидации последствий.

Пресс-служба главного управления МЧС по региону сообщила агентству «Интерфакс», что помимо жилых домов без тепла остались детские сады и медицинские учреждения.

Ранее стало известно, что половина другого российского города также осталась без отопления в 25-градусный мороз.