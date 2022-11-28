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05:07, 28 ноября 2022Забота о себе

Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе горячей пищи

Гастроэнтеролог Марченко заявила, что регулярно употреблять горячую еду необязательно

Фото: Unsplash

Есть мнение, что горячая еда полезнее холодной — поэтому она обязательно должна присутствовать в рационе. Однако этот миф развеяла врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

По словам врача, температура блюда должна зависеть от его состава: «Некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления». В частности, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются в организме.

Есть блюда, которые априори разогревать не нужно. Употреблять горячую пищу часто необязательно, подчеркнула гастроэнтеролог. Лучший вариант — это еда той же температуры, что и человеческое тело, напомнила Марченко.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, каким напиткам стоит отдать предпочтение в холодное время года. Писарева призвала пить куркума-латте и отвар шиповника. Первый напиток готовится на основе куркумы и кардамона. Отвар шиповника специалист назвала достаточно «мощным антиоксидантом».

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Юлия Мискевич
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