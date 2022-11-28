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11:01, 28 ноября 2022Россия

Два энергоблока на Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова»

«Росэнергоатом» заявил, что два энергоблока на ЗАЭС переведены в режим «горячего останова»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Два энергоблока на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведены в режим «горячего останова». Об этом со ссылкой на «Росэнергоатом» в понедельник, 28 ноября, пишет РИА Новости.

В компании уточнили, что в Энергодар тепло подается.

Ранее представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщал, что эксплуатационная безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме. Также местные власти заявили, что сообщения о планах Москвы якобы покинуть объект являются фейком.

24 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что организация испытывает сложности в обеспечении безопасности и определении виновника обстрелов ЗАЭС.

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Евгения Куликова
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