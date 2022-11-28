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08:58, 28 ноября 2022Россия

Власти Энергодара оценили сообщения о планах России покинуть ЗАЭС

Власти Энергодара назвали фейком сообщения о планах России покинуть территорию ЗАЭС

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия не собирается покидать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Сообщения о планах Москвы якобы покинуть объект являются фейком. Так ситуацию оценили власти Энергодара, пишет «Интерфакс».

По данным администрации города, сейчас идет перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работники оформляют российские паспорта. Кроме того, власти заявляют о планах создать резервный источник энергоснабжения для станции.

«Работники, в том числе и оперативный персонал, подписали трудовые соглашения с новым работодателем. Персонал получает зарплатные карты "Промсвязьбанка" и соответственно зарплату, которая выше, чем в их предыдущих договорах с НАЭК», — объявили в администрации.

Ранее внешнее энергоснабжение ЗАЭС было восстановлено. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. До этого он заявлял, что МАГАТЭ испытывает сложности в обеспечении безопасности и определении виновника обстрелов Запорожской АЭС.

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Варвара Кошечкина
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