Стало известно о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что внешнее энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено

Внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что питание станции возобновилось «спустя день после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате инцидента, который свидетельствует о сохранении угроз ядерной безопасности в условиях текущего вооруженного конфликта».

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ испытывает сложности в обеспечении безопасности и определении виновника обстрелов Запорожской АЭС. «Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — заявил он.

О новых обстрелах ЗАЭС стало известно в минувшие выходные. 19 ноября советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам станции. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.