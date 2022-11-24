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21:20, 24 ноября 2022Мир

Стало известно о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что внешнее энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено

Фото:% Eduardo Munoz / Reuters

Внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что питание станции возобновилось «спустя день после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате инцидента, который свидетельствует о сохранении угроз ядерной безопасности в условиях текущего вооруженного конфликта».

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ испытывает сложности в обеспечении безопасности и определении виновника обстрелов Запорожской АЭС. «Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — заявил он.

О новых обстрелах ЗАЭС стало известно в минувшие выходные. 19 ноября советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам станции. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.

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Марина Совина
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