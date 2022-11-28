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20:16, 28 ноября 2022Из жизни

Вор застрял в дверном проеме во время кражи со взломом и умер

Siasat: вор попытался проникнуть на ткацкую фабрику, застрял и умер

Фото: Amit Dave / Reuters

Вор в деревне вблизи индийского города Варанаси, штат Уттар-Прадеш, застрял в дверях и умер, когда пытался совершить преступление. Об этом сообщает Siasat.

30-летний Джавед попытался проникнуть на ткацкую фабрику, которая была два дня закрыта из-за нехватки заказов.

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Джавед не знал, что на верхней части двери установлен замок, и застрял в дверном проеме. Голова вора оказалась заблокирована, а тело осталось снаружи. В результате произошедшего мужчина скончался. Через некоторое время полиция обнаружила тело и доставила его в морг для проведения вскрытия. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту кражи со взломом.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Морелия, штат Мичоакан, вор застрял в решетке после кражи и дождался приезда полицейских. Они освободили вора при помощи болтореза, а затем задержали его.

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Алиса Дмитриева
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