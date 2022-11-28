В США рассказали о состоянии Грайнер в российской колонии

В США рассказали о состоянии осужденной баскетболистки Грайнер в российской колонии

Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд рассказала о состоянии американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, в колонии №2 в Мордовии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Насколько мы поняли из общения с ней, она здорова и чувствует себя настолько хорошо, насколько это можно ожидать в ее сложных обстоятельствах», — заявила Руд. Она подчеркнула, что сотрудники посольства придут к ней с визитом, как только российские власти дадут разрешение.

25 октября Мособлсуд оставил в силе приговор Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков. Приговор Химкинского городского суда был изменен только в части зачета срока нахождения в СИЗО.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.