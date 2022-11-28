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19:54, 28 ноября 2022Забота о себе

Дочь звезды фильма «За бортом» раскрыла необычный секрет ее красоты

Кейт Хадсон рассказала, что в молодости Голди Хоун для красоты пила грибной сок

Фото: Rich Fury / Getty Images

Звезда фильмов «Ключ от всех дверей» и «Маршалл» Кейт Хадсон призналась, что ее знаменитая мать, Голди Хоун, всегда была для нее примером и учила, как сохранять психическое здоровье и красоту. В видео, записанном для журнала Vogue, актриса раскрыла один из необычных бьюти-секретов матери.

Хадсон рассказала, что Хоун, известная в том числе по фильму «За бортом», на протяжении многолетней карьеры вдохновляла поклонников красотой, сиянием и энергией. Но главное — она научила ее, свою дочь, тому, что знает и практикует, в том числе секретам привлекательности. Актриса отметила, что в молодости ее мать постоянно пробовала что-то новое. Так, в определенный период жизни Хоун пила для красоты грибной сок, которым ее снабжал врач китайской медицины.

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«Он приносил эти настойки в дом, и в них плавало нечто, похожее на животных. Но на самом деле это были просто корни», — вспомнила Хадсон. Актриса добавила, что напиток вызывал у ее матери отвращение, но она все же пила его. И только время спустя стало понятно, что Хоун делала все правильно: «Когда я стала старше, поняла, что мама действительно во всем этом что-то понимает», — добавила Хадсон.

Голди Хоун также учила Кейт медитации, так как считала ее лучшим способом поддержания себя в хорошей психической форме, что немаловажно для красоты и здоровья.

Хадсон призналась, что они с 77-летней матерью часто обсуждают вопросы ухода за собой и дают советы друг другу.

Голди Хоун снялась в 36 фильмах («За бортом», «Смерть ей к лицу», «Птичка на проводе»). В 1969 году за роль в фильме «Цветок кактуса» актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Голди Хоун — мать троих детей: Оливера и Кейт Хадсон и Уайатта Хоуна Рассела.

Ранее звезда фильма «Достать ножи» Мэдлин Клайн назвала способы сохранить душевное здоровье. Она призналась, что среди прочего устраивает себе цифровой детокс и общается с близкими людьми.

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Вера Владзиевская
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