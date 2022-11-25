Звезда фильма «Достать ножи» назвала способы сохранить душевное здоровье

Звезда фильма «Достать ножи» Мэдлин Клайн рассказала о борьбе с тревожностью

24-летняя актриса Мэдлин Клайн рассказала, что устраивает себе так называемый цифровой детокс — на время отключает телефон и забывает про соцсети. Свои способы сохранить душевное здоровье она назвала в интервью Glamour.

Молодая актриса снимается в фильмах и сериалах, где ее партнерами становятся звезды Голливуда первой величины Дэниэл Крейг («Достать ножи: Стеклянная луковица»), Николь Кидман и Рассел Кроу («Стертая личность»), Вайнона Райдер («Очень странные дела»). Однако Клайн признается, что чувствует себя комфортно рядом с маститыми коллегами и старается учиться у них мастерству. А на последних съемках актер Лесли Одома-младший научил ее играть в шахматы, и эта игра, как считает актриса, помогает ей бороться с тревожностью, так как учит думать сразу о нескольких вариантах и не зацикливаться на чем-то одном.

На вопрос, ощущает ли она давление, с которым сталкиваются актрисы из-за внешнего вида, Клайн ответила, что от этого время от времени страдают все люди. Однако она старается относиться к нему философски. «По большому счету это все неважно. Понимаете, мы находимся на парящем камне, летящем сквозь пространство, поэтому беспокоиться о таких вещах банально. Все тела прекрасны. И осознание этого является частью любви к себе и принятия себя», — поделилась рассуждениями актриса.

Клайн добавила, что очень ценит, что на нее подписаны миллионы людей в социальных сетях. Однако время от времени она отключает телефон или оставляет его где-нибудь, чтобы наслаждаться жизнью, а не думать, что нужно срочно сделать и выложить фотографию. Тем не менее актриса признает, что соцсети очень полезный инструмент для ее работы, и не собирается от них полностью отказываться.

В интервью она также рассказала, что поддерживать эмоциональный баланс ей помогает общение с людьми, которые уважают друг друга. «А иногда это такие мелочи, как любимый наряд или аксессуар, заставляющий чувствовать себя чертовски крутым. Это, блин, придает сил. Просто способность слушать себя и знать, что тебе нужно или чего ты хочешь, очень заряжает», — прокомментировала актриса.

Клайн также раскрыла секрет ухода за собой, который оказался достаточно простым: нужно общаться с друзьями и близкими и быть благодарной за все. «Я уже говорила это раньше и повторю еще раз. Иногда в конце дня я наливаю себе бокал вина», — добавила она.

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