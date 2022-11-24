Бросившая пить Дрю Бэрримор дала совет нервничающим перед праздниками людям

Дрю Бэрримор дала совет не стараться сделать праздники идеальными, чтобы не запить

Американская актриса Дрю Бэрримор в колонке для своего журнала Drew назвала период злоупотребления алкоголем пыткой из-за постоянного чувства вины. Ее размышления цитирует ET Online.

47-летняя звезда «Ангелов Чарли» призналась, что ей было тяжело проявлять любовь к себе. «Одна из самых смелых вещей, на которые можно решиться, — это убить этих драконов и наконец выйти из порочного круга, в котором застрял. Для меня таким решением стал отказ от алкоголя», — пишет она. Решение бросить пить, рассказала актриса, стало «одним из самых освобождающих в жизни», потому что избавило ее от «пытки из-за чувства вины и ощущения собственной поломанности».

Она также дала совет людям, нервничающим, что сорвутся и запьют на наступающих праздниках. «Мы тратим так много энергии в это время, чтобы все выглядело идеально, как на картинах Нормана Рокуэлла. Но не забывайте давать себе передышку, и я постараюсь не забывать. Остановитесь, вдохните, расслабьтесь. Помните, мы все стараемся на пределе своих возможностей. И уже за одно это надо себя ценить», — напомнила она.

В декабре 2021 года Дрю Бэрримор призналась, что к тому моменту она уже два с половиной года не употребляла алкоголя.

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