Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:22, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App Store

Миллиардер Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из магазина приложений App Store

Фото: Reuters

Американский миллиардер, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений. Об этом он написал в своем официальном аккаунте.

«Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — рассказал предприниматель.

Маск рассказал не только об угрозах Apple удалить Twitter из App Store, но и об отказе компании размещать рекламу в Twitter. «Они ненавидят свободу слова в Америке?» — возмутился он.

Ранее газета Financial Times заявила, что крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска. Один из источников издания назвал сложившуюся ситуацию уникальной, поскольку такие события раньше не происходили. Собеседник газеты добавил, что обстоятельства наносят вред компании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
Украина начала вести переговоры с соседними странами об импорте электроэнергии
Tesla обновит свой самый дешевый автомобиль
США оценили ход переговоров по введению потолка цен на российскую нефть
В США заявили о продолжении переговоров с Россией по обмену заключенными
Португалия победила Уругвай на чемпионате мира-2022
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
США продолжат поставлять оружие Тайваню
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
Германия отказалась сбивать летящие в Польшу ракеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.