Украинские пекари заявили о проблемах с выпечкой хлеба из-за нехватки электричества

Технология изготовления хлеба нарушается при регулярных отключениях электроэнергии, которые имеют место на Украине. Об этом заявил первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко, передает РИА Новости. По его словам, при остановке процесса под утилизацию рискует попасть вся партия.

«Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более 6 часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию», — сказал Дудченко.

Поэтому сейчас хлебозаводам нужно приобрести электрогенераторы, дабы обеспечить возможность выпекания хлеба и во время аварийных отключений. Однако и это не может кардинально изменить ситуацию.

«Надо понимать, что работа на генераторах может лишь минимально поддерживать жизнедеятельность предприятий в случае аварийных отключений. Это день или два максимум, но работать и производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно», — пояснил первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей».

Накануне в Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому средства, полученные в результате национализации, должны отправляться на нужды армии.

