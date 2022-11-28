На Украине нашли применение деньгам от национализации

В Раду Украины внесли законопроект об отправке средств от национализации на нужды ВСУ

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому средства, полученные в результате национализации, должны отправляться на нужды армии. Об этом в Telegram сообщил инициатор документа, украинский парламентарий Ярослав Железняк.

«Внес с коллегами законопроект, чтобы все деньги от национализированного имущества шли только на военные нужды. Не на социально-экономические и другие, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за зарубежные деньги», — написал Железняк.

Ранее стало известно, что украинские власти приняли решение национализировать часть принадлежащих олигархам предприятий. Среди них «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил национализацию ряда предприятий нуждами фронта.