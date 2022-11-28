Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 28 ноября 2022Бывший СССР

На Украине нашли применение деньгам от национализации

В Раду Украины внесли законопроект об отправке средств от национализации на нужды ВСУ

Фото: Chris Radburn / Reuters

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому средства, полученные в результате национализации, должны отправляться на нужды армии. Об этом в Telegram сообщил инициатор документа, украинский парламентарий Ярослав Железняк.

«Внес с коллегами законопроект, чтобы все деньги от национализированного имущества шли только на военные нужды. Не на социально-экономические и другие, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за зарубежные деньги», — написал Железняк.

Ранее стало известно, что украинские власти приняли решение национализировать часть принадлежащих олигархам предприятий. Среди них «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил национализацию ряда предприятий нуждами фронта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.