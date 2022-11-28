Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 28 ноября 2022Бывший СССР

Власти Киева заявили об отсутствии света в половине города

Администрация Киева заявила, что половина города остается без электричества
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Более половины Киева остается без электроэнергии, заявили в администрации города, пишет ТАСС. По словам местных властей, ремонтные работы все еще продолжаются.

«В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение. В режиме аварийных отключений находится 55 процентов абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы», — сообщили в киевской администрации.

Власти также порекомендовали обращаться в украинскую энергетическую компанию ДТЭК, если света нет более пяти часов или если его вовсе не включали с 23 ноября.

Ранее первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко заявил, что технология изготовления хлеба нарушается при регулярных отключениях электроэнергии в стране. По его словам, при остановке процесса под утилизацию рискует попасть вся партия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Запорожье сообщили о 700 готовящихся к штурму ЗАЭС украинских спецназовцах
Армения получила ответ Азербайджана по мирному соглашению
Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова
Кейт Хадсон рассказала о съемке поцелуя с Мэттью Макконахи
В России рассмотрят идею запуска ускоренных поездов из Москвы на юг
Проститутки из Москвы вырубили клиента и перевели с его счета полмиллиона рублей
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять Павловку
Стало известно о пострадавших в результате массового ДТП с фурами под Москвой
Танцы 53-летней Бондарчук в прозрачном наряде восхитили поклонников
Сценарист «Елок 9» назвал причину отсутствия Светлакова и Урганта в фильме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.