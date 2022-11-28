Власти Киева заявили об отсутствии света в половине города

Администрация Киева заявила, что половина города остается без электричества

Более половины Киева остается без электроэнергии, заявили в администрации города, пишет ТАСС. По словам местных властей, ремонтные работы все еще продолжаются.

«В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение. В режиме аварийных отключений находится 55 процентов абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы», — сообщили в киевской администрации.

Власти также порекомендовали обращаться в украинскую энергетическую компанию ДТЭК, если света нет более пяти часов или если его вовсе не включали с 23 ноября.

Ранее первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко заявил, что технология изготовления хлеба нарушается при регулярных отключениях электроэнергии в стране. По его словам, при остановке процесса под утилизацию рискует попасть вся партия.

