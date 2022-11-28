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21:05, 28 ноября 2022Силовые структуры

Ограбление жителя Киргизии на 100 тысяч долларов в Москве попало на видео

Вооруженное ограбление жителя Киргизии на 100 тысяч долларов в Москве попало на видео

Кадр: РЕН ТВ

На юго-западе Москвы у здания банка двое неизвестных с оружием напали на жителя Киргизии. Произошедшее попало на видео, ролик в понедельник, 28 ноября, публикуют «Известия».

На кадрах видно, как злоумышленники вырывают из рук мужчины сумку и убегают в неизвестном направлении. Добычей грабителей стали сто тысяч долларов, которые иностранец снял в отделении кредитной организации на Литовском бульваре.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что нападение было совершено по наводке и заранее спланировано: преступники несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, как только он вышел из банка. Пострадавших в результате ограбления нет. Полиция ищет причастных.

7 ноября сообщалось, что в Подмосковье спустя десять лет раскрыли ограбление инкассаторов по длинным волосам и ДНК.

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Илона Палей
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