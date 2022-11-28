В Латвии произошло смертельное ДТП с украинскими военнослужащими

Один человек погиб и десятки пострадали из-за ДТП с участием украинских военных в Латвии

Автобус с украинскими военными врезался в грузовик неподалеку от границы Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Авария произошла вечером в воскресенье, 27 ноября, в районе города Айнажи. При столкновении погиб водитель автобуса, еще 26 человек пострадали. Десять из них были госпитализированы, из которых трое — в тяжелом состоянии. «Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии», — прокомментировали инцидент в Министерстве иностранных дел Украины.

Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на постоянной основе проходят обучение в странах Европейского союза (ЕС), в том числе в Эстонии и Латвии. Только на боеприпасы для тренировок Брюссель выделил около 16 миллионов евро в рамках миссии EUMAM Ukraine.