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10:59, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Тодоренко раскрыла закулисье популярного шоу на Первом канале

Тодоренко заявила, что тренировки для шоу «Ледниковый период» длятся 4-5 часов в день

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о подготовке номеров для шоу «Ледниковый период» на Первом канале, в котором она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Закулисье программы она раскрыла в своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тодоренко отметила, что тренировки для проекта длятся четыре-пять часов в день. При этом на подготовку одного номера, по ее словам, обычно уходит три или четыре дня. «Бывало, ставили номер за семь дней, один раз было и за два дня», — добавила знаменитость.

Помимо того, телеведущая опубликовала видео, в котором они с Энбертом тренируют один из элементов номера, а также ролик с репетицией выступления. Тодоренко также рассказала, что в первый раз ей было сложно кататься в шоу, однако поддержка зрителей в соцсетях вселяла в нее энтузиазм.

Ранее сообщалось, что телеведущая проиграла суд российской писательнице Дарине Мишиной и ряду других ответчиков, с которых она требовала денежную компенсацию за моральный вред. Поводом для искового заявления стала статья в СМИ, в которой Мишина заявила, что два года работала над книгой для Тодоренко, однако затем сотрудничество с ней было разорвано и она не получила гонорар.

Маргарита Щигарева
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