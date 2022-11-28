Минстрой объяснил необходимость продления льготной ипотеки в России

Минстрой: продление льготной ипотеки важно для сохранения баланса спроса и предложения

В Минстрое выступают за продление программы льготной ипотеки на новостройки в России после 2023 года. Необходимость меры объяснил замглавы ведомства Никита Стасишин, сообщают «Известия».

Замминистра считает, что кредиты на строящиеся квартиры по субсидируемой ставке важны, чтобы обеспечить наполнение эскроу-счетов, которое позволит получить эффективную ставку при проектном финансировании на возведение жилья. По словам Стасишина, нужно сохранить существующий на первичном рынке баланс спроса и предложения.

Замглавы Минстроя пояснил, что за последние два года застройщики купили много земельных участков под жилые дома — имеющееся предложение нужно обеспечивать покупателями. «Нам необходимо сделать все, чтобы не снизить набранные темпы жилищного строительства. Чтобы все те квадратные метры, которые сегодня строятся, были достроены в срок, и граждане получили квартиры», — добавил Стасишин. Он также уточнил, что решение по продлению или приостановке ипотечных программ в стране принимает исключительно президент.

Ранее в Минфине заявили, что нет необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки под семь процентов годовых после 2022 года. По словам главы ведомства Алексей Моисеева, власти планируют вводить новые меры поддержки первичного рынка жилья.