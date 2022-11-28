Посол Норвегии вызван в МИД из-за задержания россиян

МИД вызвал посла Норвегии Квиле из-за задержания граждан России

МИД России вызвал посла Норвегии Роберта Квиле из-за задержания российских граждан на территории королевства якобы за противозаконное использование дронов. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября этого года в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Роберт Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики», — говорится в сообщении.

В ведомстве приговоры в отношении россиян назвали политически мотивированными и несправедливыми.

Ранее окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил россиянина к трем месяцам тюремного заключения за запуск дронов. По данным обвинения, 34-летний мужчина запускал беспилотник в 16 различных местах Норвегии. Сам обвиняемый на суде заявил, что не знал о запрете. По его словам, он является сотрудником туристического агентства.