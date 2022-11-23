Запускавшего дроны в Норвегии россиянина приговорили к трем месяцам тюрьмы

NRK: суд в Норвегии приговорил россиянина к 90 дням тюрьмы за запуск беспилотников

Окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил россиянина к трем месяцам тюремного заключения за запуск дронов. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

По данным обвинения, 34-летний мужчина запускал беспилотник в 16 различных местах Норвегии. Сам обвиняемый на суде заявил, что не знал о запрете. По его словам, он является сотрудником туристического агентства.

В то же время суд усомнился в том, что россиянин не знал об ограничениях. Утверждается, что ему направляли предупреждения и информацию о ранее задержанных согражданах. В результате россиянина приговорили к 90 дням тюрьмы.

Кроме того, по мнению судьи, гражданам России следует ознакомиться с санкциями, введенными против них, и действующими в других странах ограничениями.

Уточняется, что Норвегия закрыла небо для российских воздушных судов. При этом власти распространили данное ограничение и на беспилотные летательные аппараты. Аналогичное решение также приняла Финляндия.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения запрета на запуск беспилотников в Норвегии были задержаны еще несколько россиян, в том числе бизнесмен Андрей Якунин.