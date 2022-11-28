Переехавшая в Испанию девушка назвала главную сложность для россиян

Россиянка назвала аренду жилья главной трудностью в Испании

Россиянам, которые переезжают в Испанию, очень сложно арендовать жилье на долгий срок, рассказала блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла главные трудности переезда в европейскую страну.

Ситуация до февраля 2022 года и после существенно отличается, отметила Алена Бердова.

«В Барселоне россиян стало так много, что агентства, которые помогают с оформлением документов, работают в нон-стоп режиме», — рассказала она.

Процесс рассмотрения документов для легального пребывания в стране сильно затянут, объяснила Алена Бердова. По ее словам, самое популярное основание для получения долгосрочной визы — это обучение.

Из-за огромного наплыва людей сейчас срок рассмотрения документов в Барселоне и Мадриде — три-четыре месяца вместо стандартных трех-четырех недель. Самые быстрые в этом вопросе регионы — страна Басков и Андалусия, рассмотрение занимает пять-шесть недель Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

«Испания — достаточно сложная в бюрократическом плане страна. Бесконечное вылавливание ситы (электронной записи — прим. «Ленты.ру»), очереди. Такие трудности, кстати, породили там новый вид бизнеса — помощь в получении ситы, помощь в подаче документов. Конечно, с такими помощниками гораздо легче и быстрее, но чуть дороже», — объяснила блогер.

Важный документ для переезда — справка о несудимости. Что касается открытия счета в банке, то для этого также необходимо основание.

Самое сложное — это легально и долгосрочно арендовать квартиру, отмечает Алена Бердова.

Здесь нужны залоги, оплата вперед на два-три месяца, подтвердить, что ты платежеспособный Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

Испанцы опасаются самозахватчиков жилья, поэтому требуют подтвердить платежеспособность и предоставить документы, дающие право на проживание в стране.

При этом в Испании нет негативного отношения к россиянам. По словам Алены Бердовой, за 10 месяцев проживания к этой стране она не сталкивалась с этим. Однако известно о единичных случаях, когда местные жители оскорбляли граждан России.

Ранее стало известно, что количество шенгенских виз, выданных Испанией российским туристам в 2022 году, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.