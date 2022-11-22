Стало известно о наплыве россиян в Испанию вопреки санкциям

Bloomberg: число выданных российским туристам виз в Испанию увеличилось втрое

Количество шенгенских виз, выданных Испанией российским туристам в 2022 году, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О наплыве соотечественников в популярную европейскую страну пишет Bloomberg со ссылкой на данные МИД Испании.

Так, стало известно, что число выданных россиянам краткосрочных виз достигло 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии COVID-19. Отмечается, что возросшее количество выданных въездных документов свидетельствует об увеличении интенсивности путешествий россиян в страны Западной Европы, вопреки введенным в отношении России санкций и закрытию воздушного пространства Евросоюза для отечественных лайнеров.

По словам одного из испанских дипломатов, запрет на въезд российских путешественников с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия, «может побудить некоторых направиться в Западную Европу».

Ранее национальный перевозчик Финляндии Finnair столкнулся с потерями из-за закрытия воздушного пространства над Россией. Уточняется, что авиакомпания вынуждена сократить 90 сотрудников из-за серьезных изменений в операционной деятельности. Также до конца февраля 2023 года ожидается увольнение еще около 57 работников.