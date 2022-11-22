Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:46, 22 ноября 2022Путешествия

Стало известно о наплыве россиян в Испанию вопреки санкциям

Bloomberg: число выданных российским туристам виз в Испанию увеличилось втрое
СюжетВизы в Европу:

Фото: unsplash

Количество шенгенских виз, выданных Испанией российским туристам в 2022 году, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О наплыве соотечественников в популярную европейскую страну пишет Bloomberg со ссылкой на данные МИД Испании.

Так, стало известно, что число выданных россиянам краткосрочных виз достигло 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии COVID-19. Отмечается, что возросшее количество выданных въездных документов свидетельствует об увеличении интенсивности путешествий россиян в страны Западной Европы, вопреки введенным в отношении России санкций и закрытию воздушного пространства Евросоюза для отечественных лайнеров.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

По словам одного из испанских дипломатов, запрет на въезд российских путешественников с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия, «может побудить некоторых направиться в Западную Европу».

Ранее национальный перевозчик Финляндии Finnair столкнулся с потерями из-за закрытия воздушного пространства над Россией. Уточняется, что авиакомпания вынуждена сократить 90 сотрудников из-за серьезных изменений в операционной деятельности. Также до конца февраля 2023 года ожидается увольнение еще около 57 работников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мужчина пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке
На Украине заявили о повреждении практически всех электростанций
Дуда поговорил с выдающим себя за Макрона человеком в день падения ракеты
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.