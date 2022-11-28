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14:25, 28 ноября 2022Мир

Анонсированы новые обещания Запада в адрес Украины

AP: главы МИД стран НАТО анонсировали новые обещания помощи в адрес Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Министры иностранных дел стран-участниц НАТО объявят о новой помощи Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Издание отмечает, что с соответствующим заявлением представители НАТО выступят на встрече в Бухаресте, которая пройдет с 29 по 30 ноября. Автор материала предполагает, что обещанная помощь будет касаться поставок новых систем противовоздушной обороны (ПВО), электрогенераторов, медикаментов, зимнего снаряжения, а также устройств для борьбы с дронами.

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«НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе 25 ноября. Он добавил, что 30 стран-членов альянса уже направили вооружения и гуманитарную помощь на Украину.

«На нашей встрече в Бухаресте я потребую большего», — заключил Столтенберг. По его словам, альянс поможет Украине перейти от военных стандартов советских времен к уровню стран НАТО.

Ранее Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте.

До этого Столтенберг заявил, что альянс значительно расширил производство боеприпасов советских калибров для Украины в Восточной Европе. «Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — отметил он.

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Глеб Бажуткин
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