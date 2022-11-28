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00:30, 28 ноября 2022Наука и техника

В кишечнике мышей обнаружили перерабатывающие никотин бактерии

Nature: в кишечнике грызунов обнаружили перерабатывающие никотин бактерии

Фото: Shutterstock

Китайская исследовательская группа в сотрудничестве с коллегами из США обнаружила в кишечнике мышей бактерии, перерабатывающие никотин. Открытие позволит снизить случаи заболевания жирового гепатоза у людей. О выводах работы сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Известно, что курение сигарет вызывает не только болезни легких. Последствия воздействия никотина могут приводить к нарушениям в печени и вызывать такие состояния как жировой гепатоз. При этом заболевании у пациента наблюдается накопление жира в печеночных клетках, что вызывает образование рубцов на органе или даже рак печени.

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Во время курения у людей (и у животных) часть никотина попадает в кишечник, что приводит к повышенному риску жирового гепатоза. В процессе эксперимента ученые измерили количество никотина, которое оседает в кишечнике, изучив образцы кала 30 курильщиков и 30 некурящих добровольцев. Затем то же исследование провели и с мышами. Результаты были у людей и грызунов почти одинаковыми.

Затем кишечник нескольких лабораторных мышей стерилизовали и снова провели испытание с никотином. Авторы заметили, что у таких подопытных в организме было больше никотина, что указывало на расщепление этого соединения какими-то микроорганизмами. Выяснилось, что бактерии Bacteroides xylanisolvens вырабатывали фермент, расщепляющий никотин. Предыдущие исследования показали, что эта бактерия также обитает в кишечнике человека.

В дальнейшем специалисты планируют изучить xylanisolvens и ферменты, которые она производит, чтобы выяснить, можно ли производить его в промышленных масштабах. Потенциально эти ферменты можно вводить курильщикам, чтобы снизить их шансы на развитие жировой болезни печени.

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Елена Апазиди
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В кишечнике мышей обнаружили перерабатывающие никотин бактерии
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