В Минобороны Норвегии заявили о сохранении связи с Москвой

Министр обороны Норвегии Грам заявил о сохранении связи с российскими военными

Министерство обороны Норвегии сохранило связи с Москвой и с российскими военными, несмотря на ситуацию вокруг Украины. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, контакты между странами изменились после начала спецоперации на Украине 24 февраля, однако Норвегия и Россия все еще сотрудничают в сфере рыболовства, а также занимаются спасательными операциями на море.

Связи между норвежскими и российскими военными также поддерживаются, «хотя и с гораздо меньшей активностью», пояснил Грам.

Министр добавил, что в какой-то момент «все должно вернуться в норму». «Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому у этой ситуации есть также долгосрочные последствия», — констатировал министр.

Ранее Осло решил повысить боеготовность в регионе. «Война на Украине вынуждает все страны НАТО быть более бдительными», — объяснил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Этот шаг был расценен Москвой как эскалация ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.