Психиатр перечислила провоцирующие бессонницу продукты

Психиатр Николаева: чтобы предотвратить бессонницу, нужно отказаться от сахара и мучного

Чтобы предотвратить бессонницу, нужно отказаться от сладкого, рассказала психиатр Елена Николаева. Провоцирующие расстройства сна продукты она перечислила в беседе с News.ru.

По словам Николаевой, к бессоннице может привести употребление в пищу рафинированного сахара, риса и мучного. «Такой рацион заставляет вырабатывать слишком много инсулина, заставляющего, в свою очередь, мозг давать команду "зарядить" в кровь кортизол и адреналин. Они и мешают нам заснуть», — объяснила она.

Лучше всего сократить употребление или совсем отказаться от пирожков и булочек, рассказала врач, предложив заменить их салатами, овощами, фруктами и отрубями.

Также она подчеркнула, что бессонница может представлять серьезную опасность для человека. «Если 20-22 часа, а то и сутки не получается заснуть, то нужно срочно обратиться за помощью к специалистам. Сонный человек может вести себя как пьяный, плохо ориентироваться в пространстве, водить машину. Страдает память, мышление», — заключила психиатр.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала неожиданный укрепляющий сосуды продукт. По ее словам, таким свойством обладают красный лук и его шелуха.