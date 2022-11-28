Россиянам назвали неожиданный укрепляющий сосуды продукт

Диетолог Соломатина заявила, что шелуха красного лука укрепляет стенки сосудов

Красный лук и его шелуха способны укреплять стенки сосудов, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Неожиданный укрепляющий сосуды продукт она назвала россиянам в беседе с «Москвой 24».

По словам Соломатиной, очень полезно делать настои на луковой шелухе. «Неожиданный продукт для укрепления сосудов — это красный лук, причем лучше луковая шелуха, настои даже делают из шелухи», — сказала она.

Такое действие шелухи Соломатина объяснила высоким содержанием в ней вещества кверцетина, укрепляющего стенки сосудов, снижающего воспаление в организме и помогающего предупредить развитие серьезных заболеваний. «Кверцетин относится к биофлавоноидам, это витамин P. Он укрепляет капилляры, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и сохраняет наши сосуды молодыми как можно дольше», — рассказала диетолог.

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