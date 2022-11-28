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23:49, 28 ноября 2022Мир

Госдеп одобрил продажу ракет Финляндии на более чем 300 миллионов долларов

DSCA: Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет «воздух-воздух» на 323 миллиона долларов

Фото: Unsplash

Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» на сумму более, чем 300 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA).

«Госдеп утвердил возможную продажу правительству Финляндии тактических ракет AIM 9X Block II, ракет AGM-154 и сопутствующего оборудования на сумму 323,3 млн долларов», — отмечается в публикации.

В сообщении отмечается, что Финляндия запросила у Вашингтона 40 тактических ракет «воздух-воздух» и 4 блока тактического наведения для них, а также 48 ракет «воздух-земля». Подрядчиком по договору станет компания Raytheon Missiles and Defense.

Ранее в НАТО рассказали о процессе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что почти все страны НАТО одобрили присоединение государств. «Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря», — добавил он.

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Марина Совина
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