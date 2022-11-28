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19:40, 28 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта разница между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве

Средняя стоимость новостройки в Москве оказалась на 10,9 процента выше, чем «вторички»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам октября 2022 года средняя цена выставленного на продажу жилья среднего метража в Москве на первичном рынке оказалась практически на 11 процентов выше, чем на вторичном. Разницу между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве раскрыли аналитики «Авито Недвижимости», пишет РБК.

Специалисты отметили, что средняя стоимость новой квартиры площадью 53 квадратных метра составила 14,7 миллиона рублей, что на 10,9 процента больше, чем цена готовой квартиры. Кроме того, «квадрат» в новостройке был на 11,3 тысячи рублей, чем на «вторичке» — средний показатель оценили в 278,3 тысячи рублей.

Кроме того, средняя стоимость «однушки» площадью в 38 квадратных метров в столице на первичном рынке установилась на уровне в 11 миллионов рублей, а на вторичном — в 10,4 миллиона рублей. Разница между параметрами составила 5,7 процента. В категории «двушек» стоимость лота средней площадью в 55 «квадратов» в новых квартирах оценили в 14,8 миллиона рублей, а в старых — на 2,7 процента меньше, или в 15,1 миллиона рублей. Наконец, новые «трешки» при средней площади в 78 квадратных метров оказались на 2,7 процента дешевле, чем старые. Показатель для первичного рынка установился на уровне в 22,2 миллиона рублей, а для вторичного — в 22,8 миллиона рублей.

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По словам коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, аналитики основывались на публичных ценах, однако при этом реальный разрыв между ценами на «первичку» и «вторичку» может быть еще сильнее, так как собственники последней все чаще соглашаются делать скидки в силу экономической нестабильности и снижения спроса. Он добавил, что средний размер дисконта на вторичном рынке составляет 5-10 процентов, а в отдельных случаях доходит до 15 процентов.

В ноябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что в Махачкале, Саратове, Севастополе, Оренбурге и Владивостоке средняя стоимость «вторички» оказалась выше, чем средняя цена квартиры в новостройке. По их данным, наибольший разрыв, в 53 процента, наблюдался в Махачкале, где средняя стоимость квадратного метра готового жилья составила 82,8 тысячи рублей, а нового — лишь 39,2 тысячи рублей.

Полина Кислицына
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