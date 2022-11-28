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15:09, 28 ноября 2022Россия

Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности

Курские власти назвали дискредитирующим поступком подаренные за погибших солдат полотенца
Сергей Коростелев (справа)

Сергей Коростелев (справа). Фото: Администрация Льговского района Курской области

Власти Курской области упрекнули в халатности чиновника, подарившего полотенца матерям погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) солдат. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора российского региона Романа Старовойта пишет «Подъем».

Ранее 28 ноября стало известно, что глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев встретился с матерями военнослужащих, погибших в зоне СВО, и вручил им полотенца в качестве подарка.

В администрации Курской области его поступок раскритиковали и заявили, что такие действия дискредитируют власть в целом. Там отметили, что «такое халатное отношение к людям, пережившим невосполнимую утрату, недопустимо» и Коростелев должен сделать выводы.

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«Этот случай — тот самый пример несоблюдения морально-этических норм местными органами власти. Возможно, попытка поддержать матерей и продиктована положительными побуждениями, желанием поддержать семьи, но эта личная инициатива главы района достигла противоположного эффекта. Негодование людей оправдано», — заявили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к матерям военнослужащих. По его словам, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий.

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Евгения Куликова
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